Kanye West, prossimo il divorzio da Kim Kardashian: ecco cosa ha detto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kanye West ha detto di voler divorziare da Kim Kardashian: ecco cosa ha confessato su Twitter. Kanye West, ancora volenteroso di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, oggi ha lanciato un pesante attacco online contro sua moglie Kim Kardashian. Il rapper si è sfogato in una sfuriata su Twitter, e anche se i tweet sono … L'articolo Kanye West, prossimo il divorzio da Kim Kardashian: ecco cosa ha detto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

