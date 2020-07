Kanye West e Kim Kardashian vicini al divorzio? Shock dopo le parole del cantante (Di mercoledì 22 luglio 2020) La coppia composta da Kanye West e Kim Kardashian sembra non vivere un periodo particolarmente felice. dopo le parole del cantante c’è aria di divorzio Non è tutto oro quello che luccica. Loro di oro ne hanno molto eppure qualcosa non brilla più tra Kanye West e Kim Kardashian. I problemi tra una delle coppie più seguite e amate del mondo, sarebbero nati con la scesa in politica del cantante che ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni come Presidente degli Stati Uniti d’America. Durante il primo comizio, Kanye West ha parlato di un milione di dollari da donare alle future mamme, se eletto, ed ha rivelato di aver preso in ... Leggi su zon

