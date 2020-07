Kanye West e Kim Kardashian divorziano? L’influencer rompe il silenzio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kanye West e la moglie stanno veramente divorziando? Kim Kardashian interrompe il silenzio e spiega come stanno realmente le cose. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle dichiarazioni di Kanye West sui social. Il rapper ha scritto di aver provato a divorziare dalla moglie negli ultimi due anni senza riuscirci ed ha anche accusato … L'articolo Kanye West e Kim Kardashian divorziano? L’influencer rompe il silenzio NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - Fabrizi23464592 : RT @EScattarreggia: Da oggi Kanye West non potrà più candidarsi nemmeno per scherzo - gditom : @minomazz ma magari, guarda. Solo che dovrebbero sapere chi è davvero Kanye West -