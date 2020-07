Juventus, Tacchinardi: “Bisogna cambiare almeno 6-7 giocatori. Io prenderei giovani italiani” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Se il club vuole andare avanti con Sarri, deve cambiare almeno 6-7 giocatori e prendere uomini funzionali al gioco dell’allenatore. Questa squadra non ha nel motore e nelle idee quello che serve al tecnico toscano: è anarchica e non corre, mentre Sarri pretende dinamismo e pochi palloni nei piedi”. Lo ha detto l’ex calciatore Alessio Tacchinardi in un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche della Juventus, squadra in cui ha militato dal 1994 al 2005. “Io se fossi nella Juventus prenderei giovani, preferibilmente italiani, che hanno fame: Tonali, Castrovilli, Zaniolo. O Zapata, per aprire un nuovo ciclo anche a costo di non vincere subito – ha aggiunto l’ex ... Leggi su sportface

