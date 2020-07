Juventus, Sarri e le critiche: “Sto sui co***oni a qualcuno…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Juventus è a un passo dal suo nono scudetto consecutivo. Tuttavia il tecnico Maurizio Sarri non si fida e alza la guardia nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro l'Udinese: "Io faccio sport e la parola 'vicino' significa niente. Sappiamo che ci mancano quattro punti e in questo momento è difficile e faticoso. Dobbiamo rimanere sulla testa sulle singole partite. Dobbiamo pensare all'Udinese, poi alla Samporia, restando sul pezzo e continuando nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti. Il campionato è finito prima ed era difficile tenere i giocatori tenere fermi per un mese. Il City si è trovato in una situazione di classifica che non poteva più niente e ha fatto una scelta diversa. Noi ci stiamo giocando il campionato e non possiamo avere secondi pensieri in ... Leggi su itasportpress

BBCSport : Mauricio Pochettino to replace Maurizio Sarri as Juventus manager? Latest football gossip: - Sport_Mediaset : #Locatelli è lui il rinforzo indicato da #Sarri per il centrocampo ?? Tutti i dettagli dell'operazione nell'articolo… - juventusfc : ?? 16:30 | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #UdineseJuve ?? ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV… - hbk_89 : È dal suo insediamento che lo penso. Se vinciamo lo Scudo sono felice per un unico e semplice motivo. #Juventus MAURIZIO SARRI - MattiaGiovi : RT @juventusfc: ?? 16:30 | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #UdineseJuve ?? ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV [Pass Pr… -