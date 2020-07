Juve, la coppia Dybala Ronaldo si intende alla perfezione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Juve, la coppia Dybala Ronaldo si intende alla perfezione: i due bianconeri hanno segnato insieme quanto Del Piero e Trezeguet L’affiatamento e l’intesa crescono giorno dopo giorno. Dybala e Ronaldo continuano a stupire tutti e insieme hanno segnato quanto Del Piero e Trezeguet, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nei top campionati – si legge sulla rosea – solo la coppia formata da Lewandowski e Gnabry ha segnato di più. L’obiettivo, dunque, è quello di migliorarsi ancora in vista dell’ottavo di finale da giocare contro il Lione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lo Scudetto è distante solo quattro punti per la Juventus, ma Cristiano Ronaldo come sottolinea il Corriere dello Sport ha tanti altri obiettivi alla portata. Restano quattro partite per provare a vin ...