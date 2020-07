Julie & the Phantoms su Netflix a settembre una nuova serie YA musicale (video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Julie & The Phantoms dal 10 settembre su Netflix un teen dramedy a sfondo musicale dal regista di High School Musical Netflix presenta Julie & the Phantoms una nuova serie tv teen dramedy musicale realizzata dal regista e coreografo premio Emmy Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) attesa dal 10 settembre in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. La serie racconta come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce. Un video realizzato da Netflix mostra il cast della serie tv ... Leggi su dituttounpop

FragosoJulie : RT @valenwsb: a julie vai embora mano, to malzona - GioelePaglia : Ho appena aggiunto Julie and the Ph... alla mia raccolta! #tvtime - GioelePaglia : Julie and the Phantoms: il teaser e le prime foto ufficiali della serie Netflix creata da Kenny Ortega… - peppe844 : RT @mvrtjna_: elijah è stato il primo a voler bene ad hope, a volerla nella loro vita, le ha dato il nome e avrebbe fatto di tutto per prot… - julie_bockorni : @PHda79 @sperb_camile @dudinhaeufrazio Vou ter que concordar KSJSJSJSJSJ -