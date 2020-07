Julian Nagelsmann, dall’infortunio ai successi. I Red Hot Chili Peppers, il kite-surf e le grida nel sonno (Di giovedì 23 luglio 2020) Julian Nagelsmann compie 33 anni. Nato a Landsberg am Lech, nella Baviera del Sud, una città medioevale che ha dato i natali anche ad Adolf Hitler, Julian è l’ultimo di tre figli. Da giovane ha cominciato a giocare a calcio ad Augsburg ma la vita gli riserva subito brutte sorprese perché a circa sedici anni il padre muore suicida e la mamma da sola non riesce a portare avanti la famiglia. Julian, seppur giovane, decide di prendersi tutti sulle spalle. Doveva diventare un calciatore professionista, ma il destino ha altri piani per lui. Al Monaco 1860 diventa capitano delle giovanili. E’ un buon difensore, il Bayern si interessa a lui, ma il giovane Julian rifiuta l’offerta dei bavaresi. Un grave infortunio al menisco e due operazioni mettono fine alla sua ... Leggi su calcioweb.eu

Kingsamuel111 : @stediclemente Ottimo. Ora su Van de Beek oppure Havertz. In panchina Julian Nagelsmann. Chi? Si, lui, un Klopp, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Julian Nagelsmann Julian Nagelsmann, dall’infortunio ai successi. I Red Hot Chili Peppers, il kite-surf e le grida nel ... CalcioWeb Sarri esonerato dalla Juventus?/ Il sogno Zidane, un “ovvio” Pirlo e le altre opzioni

Sarri esonerato dalla Juventus? Le opzioni sul tavolo possono essere tante, si va dal sogno Zinedine Zidane a un Andrea Pirlo che sarebbe anche “ovvio”, per andare poi su altri nomi. Zinedine Zidane e ...

Anteprima di Lipsia-Atlético

Il Lipsia affronta l'Atlético nel secondo quarto di finale a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Dai quarti di finale, tutte le partite saranno giocate in gara unica in due stadi di Lisbona ...

Sarri esonerato dalla Juventus? Le opzioni sul tavolo possono essere tante, si va dal sogno Zinedine Zidane a un Andrea Pirlo che sarebbe anche “ovvio”, per andare poi su altri nomi. Zinedine Zidane e ...Il Lipsia affronta l'Atlético nel secondo quarto di finale a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Dai quarti di finale, tutte le partite saranno giocate in gara unica in due stadi di Lisbona ...