Jorge Jesus al Benfica, il Flamengo ‘si vendica’: nessuna operazione di mercato con i portoghesi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Benfica ha scelto di affidare nuovamente la panchina a Jorge Jesus. Nei giorni scorsi l'annuncio che comunicava come l'allenatore, reduce da un'esperienza ricca di successi al Flamengo, sarebbe diventato il nuovo tecnico delle Aquile. Una decisione che ha visto il club brasiliano indispettirsi tanto da decidere di... vendicarsi.Jorge Jesus al Benfica: "la vendetta" del Flamengocaption id="attachment 995437" align="alignnone" width="609" Jorge Jesus (getty images9/captionCome riporta la tv brasiliana Sport, il Flamengo non ha assolutamente gradito le modalità di negoziazione tra Jorge Jesus e il Benfica, tanto da prendere una decisione ... Leggi su itasportpress

Il Benfica ha scelto di affidare nuovamente la panchina a Jorge Jesus. L'allenatore è reduce da un'esperienza ricca di successi al Flamengo, che però non ha assolutamente gradito le modalità di ...

