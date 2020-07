Jorge Jesus al Benfica, il Flamengo non farà mercato coi portoghesi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Flamengo ha perso il proprio allenatore, Jorge Jesus, che dalla prossima stagione torna al Benfica, e non l’ha presa benissimo. Il club brasiliano, infatti, ha deciso di non fare mercato con i portoghesi, un vero e proprio sgarbo in risposta a quello compiuto – a loro dire – nei loro confronti a causa della decisione di convincere Jesus a lasciare i rossoneri per tornare nella squadra in cui arrivò fino alla finale di Europa League poi persa contro il Siviglia. Nessun giocatore del club brasiliano, dunque, sarà venduto alle Aquile. Leggi su sportface

FlamengueiroPB : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Flamengo non tratterà col #Benfica a causa di #JorgeJesus: i motivi - felipegt182 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Flamengo non tratterà col #Benfica a causa di #JorgeJesus: i motivi - thern_jonas : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Flamengo non tratterà col #Benfica a causa di #JorgeJesus: i motivi - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Flamengo non tratterà col #Benfica a causa di #JorgeJesus: i motivi - mattiberry : @Croce_bendetto @forumJuventus Hanno cambiato idea non serve a nulla spendere 100 milioni per un giocatore non ti c… -