Johnny Depp, Amber Heard nega di averlo sposato per soldi: "Non avevo mai visto i suoi film" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Amber Heard nega le accuse di Johnny Depp rivoltele secondo cui lo ha sposato per soldi e per fare carriera, l'attrice ha perfino ammesso di non aver mai visto i suoi film. Amber Heard ha negato di aver sposato Johnny Depp per soldi o per il suo successo ammettendo di non aver mai visto i film dell'attore prima dell'incontro sul set di The Rum Diary. Nel corso del procedimento legale che li vede contrapposti presso la Royal Court of Justice di Londra, Johnny Depp ha ricostruito il rapporto con l'attrice nella testimonianza in cui ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Se hai avuto una relazione tossica, nulla di quello che stai leggendo su Johnny Depp e Amber Heard riuscirà a stupirti. - lontanissimo_ : In che senso Johnny Depp a Lecce ora mi metto a fare la pazza - livsimo98 : RT @aronvstyles: domani qui a Lecce ci sarà la sfilata di Dior e ci saranno bella hadid, johnny depp, charlize theron a dieci minuti da cas… - cremaalcaffe : RT @bIacksIupin: comunque incredibile: johnny depp al processo continua a dimostrare di essere stato vittima della moglie e nessuno ne parl… - libertechalamet : RT @bIacksIupin: comunque incredibile: johnny depp al processo continua a dimostrare di essere stato vittima della moglie e nessuno ne parl… -