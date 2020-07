Jessica Mazzoli mette in vendita all'asta la prima lettera che Morgan scrisse per lei (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non tutte le storie d'amore finiscono bene. Lo sanno bene Jessica Mazzoli e Morgan, che dopo la fine della loro relazione, dalla quale è nata una bambina, Lara, hanno faticato a trovare un equilibrio, scambiandosi, anche pubblicamente, pesanti accuse. Jessica Mazzoli contro Morgan, mamma Luciana Colnaghi e Alessandra Cataldo Il duro sfogo di Jessica Mazzoli contro Morgan, mamma Luciana Colnaghi e Alessandra Cataldo Jessica Mazzoli mette in vendita all'asta la prima lettera che Morgan scrisse per lei 22 luglio 2020 17:08. Leggi su blogo

Manuel_Real_Off : Che succede? - Notiziedi_it : La prima lettera di Morgan all’asta: la vendetta di Jessica Mazzoli pronta per il miglior offerente - blogtivvu : Jessica Mazzoli mette in vendita all’asta il primo regalo che le ha fatto Morgan ??? ?? Ti raccontiamo tutto nelle n… - blogtivvu : Jessica Mazzoli mette all’asta il primo regalo di Morgan: “Lettera d’amore che mi scrisse ad X Factor” - zazoomblog : Jessica Mazzoli mette all’asta i regali di Morgan: offerta da 400 euro per una lettera - #Jessica #Mazzoli #mette… -