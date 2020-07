Jessica Mazzoli mette all’asta i regali di Morgan: offerta da 400 euro per una lettera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jessica Mazzoli lancia un’asta che fa discutere e scatena una polemica con Deianira Marzano: la ex di Morgan ha deciso di vendere al miglior offerente la prima lettera che il cantautore le scrisse. I rapporti tra Jessica Mazzoli e Morgan sembrano essere ancora molto tesi. Dopo un amore dal quale è nata la piccola Lara, … L'articolo Jessica Mazzoli mette all’asta i regali di Morgan: offerta da 400 euro per una lettera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Novella_2000 : Jessica Mazzoli mette in vendita all’asta il primo regalo di Morgan - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Alcuni secondi del nuovo brano di Jessica Mazzoli in anteprima a #Pomeriggio5 #rewind - pomeriggio5 : Alcuni secondi del nuovo brano di Jessica Mazzoli in anteprima a #Pomeriggio5 #rewind -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Mazzoli Jessica Mazzoli mette in vendita all'asta il primo regalo di Morgan Novella 2000 Jessica Mazzoli mette all’asta i regali di Morgan: offerta da 400 euro per una lettera

I rapporti tra Jessica Mazzoli e Morgan sembrano essere ancora molto tesi. Dopo un amore dal quale è nata la piccola Lara, la cantante sarda ha iniziato una lunga battaglia contro Marco Castoldi che, ...

Jessica Mazzoli mette in vendita all’asta il primo regalo di Morgan

1Incredibile ma vero! Jessica Mazzoli, ex di Morgan, ha messo all’asta un regalo intimo che le avrebbe fatto quest’ultimo in passato Che le cose tra Jessica Mazzoli e Morgan non vadano granché bene, d ...

I rapporti tra Jessica Mazzoli e Morgan sembrano essere ancora molto tesi. Dopo un amore dal quale è nata la piccola Lara, la cantante sarda ha iniziato una lunga battaglia contro Marco Castoldi che, ...1Incredibile ma vero! Jessica Mazzoli, ex di Morgan, ha messo all’asta un regalo intimo che le avrebbe fatto quest’ultimo in passato Che le cose tra Jessica Mazzoli e Morgan non vadano granché bene, d ...