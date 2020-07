Jeremie Boga a rischio per il Napoli: problema muscolare durante Sassuolo-Milan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jeremie Boga potrebbe saltare il match di sabato sera tra il Napoli e il Sassuolo al San Paolo. Entrato nella ripresa contro il Milan, l’esterno classe ’97 ha dovuto infatti lasciare il campo dopo 20 minuti per un problema muscolare. Da valutare ancora l’entità precisa dell’infortunio, ma sembra che difficilmente l’attaccante potrà risultare disponibile in casa degli azzurri, che stasera saranno impegnati invece al Tardini. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.22/07/202019:30 ... Leggi su calciomercato.napoli

Yuro_23 : RT @TMit_news: Si allunga la lista delle ammiratrici ?? di Jeremie #Boga. Dalla Germania giungono voci di un #BVB intenzionato a trattare l'… - TMit_news : Si allunga la lista delle ammiratrici ?? di Jeremie #Boga. Dalla Germania giungono voci di un #BVB intenzionato a tr… - ElsioAudino : @BombeDiVlad Boga Jeremie e Under Cengiz gli si siedono comodamente in testa e costano meno (inspiegabilmente) - MSPARNELLI : SEGNATEVI QUESTI DUE NOMI PIACCIONO ENTRAMBI A GATTISO!!!Nikola Milenkovic e Jeremie Boga - ilnapolionline : Sky, Jeremie Boga: il Napoli ci ripensa - -