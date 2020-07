Jeff Bezos ha guadagnato 13 milioni di dollari in un giorno (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sembra che Jeff Bezos (o meglio il suo portafoglio) ci stia prendendo gusto a battere record. Se appena un paio di settimane fa dicevamo che aveva battuto il primato di uomo più ricco del mondo superando sé stesso, questa settimana ha fatto ancora di più. E non si tratta di una cosa da poco. In sole 24 ore, la fortuna di Jeff Bezos è cresciuta di 13.000 milioni di dollari. Come dire che in un giorno solo Bezos ha guadagnato più del valore totale del marchio Gucci (12.000 milioni di dollari). Il motivo va cercato esattamente nello stesso motivo del suo record di inizio mese. Con il lockdown e le misure sanitarie, l'economia in generale è crollata a ... Leggi su gqitalia

