“Italiani senza vacanze se vogliono mangiare”. La protesta artistica di CasaPound (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 luglio – Altro che street art, quella realizzata oggi da CasaPound è pura performance art. Nulla a che fare però con la tipica azione performativa fine a se stessa, per quanto a volte d’impatto. Il movimento della tartaruga frecciata ha infatti dato vita a una protesta contro il governo ricorrendo a un metodo originale e al contempo ironico. In più di 100 città italiane i militanti di Cpi hanno infatti allestito delle finte “spiagge”, con tanto di ombrelloni e lettini, nelle zone più degradate. Ovvero “le uniche mete che molti italiani potranno permettersi quest’estate”. E il titolo della protesta artistica? “Per quest’anno non cambiare, niente vacanze se vuoi mangiare”. Provocatorio al punto giusto, ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : ??Oggi 5 milioni di lavoratori Italiani (soprattutto Partite Iva) dovranno pagare 8mld di tasse, senza sconti e senz… - NicolaPorro : Oggi le #partiteIVA pagano le #Tasse senza pietà. Nel frattempo in #Europa stanno ancora trattando sul… - matteosalvinimi : #Salvini: Smettetela di tenere chiusi in casa gli italiani. Chiedono di poter vivere, lavorare, amare e sperare sen… - Vickiegogreen : RT @billybilly40: @info25068942 @daninovaro @Vickiegogreen con elicotteri e droni a intercettare gli italiani e poi non è possibile interce… - SBrannetti : RT @MassimoSertori_: ??Il #30luglio il #Senato voterà su un altro processo contro #Salvini per il No allo sbarco degli #immigrati a bordo d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Italiani senza Cybercrime, nuova campagna malspam per distribuire Lokibot in Italia Difesa e Sicurezza