Istruzione in Europa, Italia Ultima in Classifica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un rapporto Istat svela che l’Italia è Ultima in Classifica in Europa per quanto riguarda il livello di Istruzione. “La quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore è il principale indicatore del livello di Istruzione di un Paese” spiega il rapporto Istat. In Italia solo 62,2% ha almeno un diploma mentre in Europa il 78,7%. “Il diploma è considerato, infatti, il livello di formazione indispensabile per partecipare con potenziale di crescita individuale al mercato del lavoro” continua il rapporto. Si evidenzia anche che il livello di Istruzione femminile è sensibilmente maggiore. Leggi su youreduaction

