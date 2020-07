Istat, italiani tra gli ultimi in Europa per livello di istruzione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il report dell’Istat sul livello di istruzione in Italia nel 2019: italiani tra gli ultimi in Europa. Istat, italiani fra gli ultimi in Europa per quanto riguarda il livello di istruzione. Il dato emerge nel report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali relativo al 2019. Istat, il rapporto sul livello di istruzione 2019 L’analisi sul livello di istruzione di un Paese si valuta ad esempio calcolando al quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore. In Italia, per quanto riguarda il 2019, il 62% ... Leggi su newsmondo

RaiNews : #Istat: gli italiani tra gli ultimi in Europa per livello di #istruzione. Per trovare #lavoro determinante l'area d… - Agenzia_Italia : Italiani fra gli ultimi in Ue per livello di istruzione - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Istat: gli italiani tra gli ultimi in Europa per livello di #istruzione. Per trovare #lavoro determinante l'area disciplinare… - NewsMondo1 : Istat, italiani tra gli ultimi in Europa per livello di istruzione - mario_vagnoni : Istruzione, Italia bocciati: in Europa solo Malta, Portogallo e Spagna peggio Livelli di istruzione, Istat: italian… -