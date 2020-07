Istat: “Italiani fra gli ultimi in Ue per livello di istruzione” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – In Italia nel 2019 la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore e’ “pari a 62,2% (+0,5 punti rispetto al 2018), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (78,7% nell’Ue28) e a quello di alcuni tra i piu’ grandi paesi dell’Unione”. Lo comunica l’Istat. Leggi su dire

