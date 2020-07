Istat: 2 milioni di giovani “Neet”, l’Italia è prima in Europa (Di mercoledì 22 luglio 2020) A due giorni dallo storico accordo a Bruxelles sul Recovery Fund, che dovrebbe consentire all’Italia di disporre di circa 209 miliardi tra sussidi e prestiti, prende corpo il dibattito sul come spendere questa cifra enorme. Fonte di ispirazione, forse, potrebbe essere l’Istat, che nel suo report sui livelli di istruzione fotografa una situazione drammatica per il mondo giovanile in Italia. Nel 2019, segnala l’istituto di statistica, nel nostro Paese il 22,2% dei giovani tra 15 e 29 anni non lavora e non studia. Si tratta di due milioni di ragazzi. Sono i cosiddetti “Neet” (Not in Education, Employment or Training, ovvero non studente, né occupato, né in formazione), per i quali l’Italia si riserva il primato all’interno dell’Unione ... Leggi su open.online

