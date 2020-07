Io e Te, Iva Zanicchi choc da Diaco: 'Non sono razzista, la mia collaboratrice domestica è nera' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Iva Zanicchi a : ' Non è vero che sono razzista, la mia collaboratrice è nera '. Oggi, la l'Aquila di Ligonchio è stata ospite nel salotto di Rai1 per parlare della sua carriera, dagli esordi da ... Leggi su leggo

RaiUno : L’intervista a @iva_zanicchi a #IoeTe ora in onda su #Rai1 ?? #22luglio - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @danieledv79: Iva Zanicchi donna intellettualmente indipendente??? #Diaco ma che dici? - zazoomblog : Io e Te Iva Zanicchi si confessa da Diaco e fa una rivelazione su Sanremo - #Zanicchi #confessa #Diaco - salVIRUScorona2 : RT @MaxEMaxRoth: La #meloni ad @InOndaLa7 un Ue negli ultimi anni siamo stati penalizzati... Certo con questi???????? mentre Silvio.b mandava a… - BELLA782357341 : RT @BELLA782357341: @RaiUno @iva_zanicchi ESTROVERSA! PASSIONALE! SEMPRE GIOVANE! Un'ORA GRADEVOLE IN SUA COMPAGNIA!! -