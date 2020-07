Intesa Sp: al via mamma@work, prestito impact per mamme lavoratrici (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Donne e lavoro, un binomio che – nonostante i passi in avanti fatti negli ultimi anni – stenta a decollare, specie quando si parla di mamme lavoratrici, ancor più svantaggiate. Secondo una ricerca Ipsos, il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattivo, percentuale che sale all’aumentare del numero di figli, arrivando fino al 52,5% per le donne con tre o più figli. Inoltre, dai dati recentemente pubblicati dall’Ispettorato del Lavoro, emerge che sono oltre 37.000 le neomamme che si sono licenziate nel corso del 2019 (+4,5% sul 2018) indicando tra le motivazioni la difficoltà di “conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di cura della prole“, soprattutto quando non si hanno nonni e altri parenti a supporto o viene ... Leggi su quifinanza

