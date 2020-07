Intesa Sanpaolo lancia il prestito ad hoc per le madri lavoratrici (Di mercoledì 22 luglio 2020) Intesa Sanpaolo annuncia l‘avvio di “mamma@work”, un prestito a condizioni agevolate che consente alle giovani madri lavoratrici di avere un sostegno economico per conciliare vita familiare e professionale nei primi anni di vita dei figli. Il servizio sarà attivo dal 24 luglio, ed è destinato a tutte le donne che lavorano da almeno sei mesi, risiedono in Italia e hanno figli di età non superiore ai 36 mesi. Le somme ricevute possono essere liberamente utilizzate, per esempio, per pagare le rette dell‘asilo nido o la babysitter. Il prestito viene erogato in tranche semestrali fino a 30.000 euro, sino al compimento dei 6 anni del bambino e si può ottenere senza alcuna garanzia, presentando in filiale la documentazione di ... Leggi su linkiesta

dellorco85 : #Superbonus ristrutturazioni. Ancora qualche settimana per i provvedimenti attuativi (Agenzia delle Entrate e MISE)… - dellorco85 : Unicredit e Intesa Sanpaolo su superbonus - d0minius : Intesa Sanpaolo lancia il prestito ad hoc per le madri lavoratrici - quotidianodirg : Da Intesa Sanpaolo prestito agevolato per le mamme che lavorano - mrispoli1 : Intesa Sanpaolo, da Consob via libera a integrazione prospetto su Opas Ubi -