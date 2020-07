Inter, tutto pronto per il rinnovo di Lautaro Martinez: firma al termine dell’Europa League (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Inter pronta a blindare Lautaro Martinez Sembra tutto fatto in casa Inter per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro è rimasto fermo di fronte alle offerte del Barcellona per il numero 10 e ora vuole blindarlo definitivamente offrendogli il rinnovo di contratto che sarà firmato al termine di questa stagione portando il suo attuale ingaggio a 5,5 milioni di euro a stagione. “Cui prodest? Viene da chiederselo davvero, a chi giova un Lautaro così. O forse è più giusto declinarlo al passato, il verbo: a chi ha giovato? Partiamo dalla fine, in questa storia: il Barcellona ha fatto sapere ... Leggi su intermagazine

Arrivato all’Inter per dare la svolta al nuovo progetto nerazzurro, Antonio Conte è finito sul banco degli imputati per una stagione molto altalenante. Occhio alla tentazione dalla Premier Prima stagi ...

Inter-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L' Inter di Antonio Conte si gioca le sue ultime cartucce nella lotta Scudetto ospitando in casa la Fiorentina di Beppe Iachini, matematicamente salva dopo la vittoria contro il Torino. I nerazzurri ...

