Inter, Handanovic come Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ci sono numeri che contano di più e stasera Samir Handanovic ne raggiungerà uno importante: la partita contro la Fiorentina sarà la 475a presenza in serie A, proprio come Giacinto Facchetti, uno degli ... Leggi su gazzetta

Dall’arrivo in maglia nerazzurra nell’estate 2012, Handanovic — 36 anni compiuti il 14 luglio — è stato un uomo cruciale nello spogliatoio, una sicurezza per la difesa. Per personalità e numeri: lo st ...

Conte ora guarda la Signora: che spesa

Le gambe pedalano per chiudere al meglio il campionato, ma la testa in casa Inter è già rivolta al mercato, dove serviranno 4-5 innesti di qualità per colmare il gap con la Juventus. Lo Scudetto resta ...

