Inter-Fiorentina, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Inter-Fiorentina, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida tra i nerazzurri, che vogliono riportarsi al secondo posto in classifica, e i viola che invece hanno centrato la salvezza e giocano a mente sgombra. Fischio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 22, chi riuscirà a spuntarla? Inter-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Leggi su sportface

