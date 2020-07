Inter-Fiorentina, Conte: “Il secondo posto non ha significato, saremmo i primi dei perdenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) “A volte si raccoglie di più di quello che si semina, questa squadra invece per me ha raccolto meno. Mancano tre partite difficili, non ci acContentiamo anche se l’obiettivo Champions è stato raggiunto. Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti, io non mi acContento. Per me il secondo posto non ha significato”. Lo ha detto l’allenatore dell‘Inter Antonio Conte al termine del pareggio ottenuto contro la Fiorentina al Meazza: “Ritengo sia stata una buona partita da parte nostra, fatta con la giusta intensità. Bisognava fare gol, non siamo stati fortunatissimi colpendo anche due legni. Poco da dire ai ragazzi – aggiunge il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – ... Leggi su sportface

