Inter-Fiorentina 0-0, le pagelle nerazzurre: sfortuna e mira non assistono Lukaku, Barella tuttocampista (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo il pareggio di domenica sera contro la Roma, l'Inter pareggia anche contro la Fiorentina. Un altro stop che consegna nelle mani della Juventus la possibilità di laurearsi campione d'Italia e che permette all'Atalanta di godersi il secondo posto in solitaria. Handanovic 6,5 - Festeggia l'aggancio a un mito della storia nerazzurra come l'indimenticato Giacinto Facchetti come meglio non potrebbe sperare. Nel primo tempo, la Fiorentina, infatti, crea, ma raramente c'entra la porta. Nel... Leggi su 90min

