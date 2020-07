Inter Fiorentina 0-0: cronaca e tabellino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “San Siro”, Inter e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Inter Fiorentina 0-0 MOVIOLA 79′ Miracolo di Handanovic – Bella azione di contropiede della Fiorentina con Chiesa che entra in area e serve Lirola che da due passi si fa respingere la palla da Handanovic 52′ Palo di Sanchez – Lukaku fa filtrare bene il pallone per Sanchez, che esplode il destro. Terracciano si distende e respinge la sfera sul legno, poi se la ritrova in mano. 50′ Annullato un gol a Candreva – Cross di ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - MarcoBarzaghi : Stefan #DeVrij, sostituito nel primo tempo di Inter-Fiorentina, per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro - Gazzetta_it : #Inter #Handanovic come #Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A - acffiorentina : ?| 90'+5 Triplice fischio di Giacomelli! Al Meazza finisce con un pareggio ?? Inter ?? Fiorentina 0??-0??… - Fantacalcio : Inter-Fiorentina 0-0: tabellino, voti e pagelle per il #Fantacalcio -