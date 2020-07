Innovazione: nasce Lumen Venture, 25 mln a sostegno startup e Pmi (4) (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) - "La Sis è lo strumento che mancava al mercato del Venture Capital. Potremmo definirlo il veicolo dei millennials che interviene nel segmento più complesso della prima crescita della startup, dove la capacità di management, l'energia e la competenza dei trentenni formati all'estero, o che hanno avuto più coraggio nel nostro Paese, sono elementi imprescindibili" indica Renato Giallombardo, Head of Venture Capital e Partner in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. "Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla struttura della norma e all'autorizzazione del primo veicolo di investimenti. Ringraziamo la Banca d'Italia che nel corso di tutte le interlocuzioni ha perfettamente interpretato l'esigenza del mercato di avere uno strumento al contempo agile e sicuro" aggiunge Giallombardo. ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Innovazione: nasce Lumen Venture, 25 mln a sostegno startup e Pmi (4)... - TV7Benevento : Innovazione: nasce Lumen Venture, 25 mln a sostegno startup e Pmi (3)... - fisco24_info : Innovazione: nasce Lumen Venture, 25 mln a sostegno startup e Pmi : Primo via libera di Bankitalia ad una Società… - HuaweiItalia : RT @RepubblicaTv: Meet the future, Lombardi (Huawei): ''L'università è il posto migliore dove fare ricerca senza vincoli': Il futuro nasce… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione nasce

Yahoo Finanza

Nel 2020, in un "momento storico delicato", Lumen Ventures punta al rilancio dell'ecosistema italiano delle startup, "anche verso l'estero", partendo dalle idee che sono alla genesi dell'innovazione.Nuove opportunità lavorative nel cuore della Sicilia. Ad Acireale - in via Sclafani 40/b - nasce la Free Mind Foundry Academy, in partnership con la 24ORE Business School. L'iniziativa è stata present ...