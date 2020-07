Innovazione: nasce Lumen Venture, 25 mln a sostegno startup e Pmi (3) (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) - Il Ceo Fioranelli spiega che la società non ha "una preferenza di settore ma contiamo di beneficiare dell'esperienza nel Fintech guardando in primo luogo agli ambiti Insurtech, Healthtech, Foodtech". Secondo i dati dei principali osservatori, il mercato del Venture Capital negli ultimi cinque anni ha registrato una crescita costante, fornendo un'opportunità d'investimento alternativa. Nel secondo trimestre del 2019 in Europa si è raggiunto il picco massimo di investimento nel Venture Capital, pari a 9,3 miliardi di euro. Inoltre, in Italia, il 2019 è stato un anno record sia per il numero di operazioni realizzate, 148 rispetto alle 102 dell'anno precedente, sia per i capitali investiti, 597 milioni di euro contro i 521 del 2018. Nel 2020, in un "momento storico delicato", Lumen ... Leggi su liberoquotidiano

Nel 2020, in un "momento storico delicato", Lumen Ventures punta al rilancio dell'ecosistema italiano delle startup, "anche verso l'estero", partendo dalle idee che sono alla genesi dell'innovazione.

