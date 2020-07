Iniziativa di un bar calabrese: il caffè da 1 euro senza mascherina costa 451 euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Simpatica quanto ironica l’Iniziativa del bar Scalzipenna Buonocore di Praia di Mare in Calabria. La volontà del gestore del locale è quella di incentivare l’utilizzo delle mascherine anti-covid. Tramite apposita insegna, il bar ha deciso di punire tutti i clienti che ignorano volutamente le regole preliminari disposte dal governo, tramite il pagamento di cifre esose per ogni consumazione: ben 451 euro! Il tutto è tranquillamente comprovato sui social, tramite la pagina FB del locale, dove è stata postata l’immagine della lavagnetta con i prezzi. Bar propone prezzi altissimi a chi non indossa mascherina Il gestore del bar Scalzipenna Buonocore ha accettato di rilasciare alcune dichiarazioni a Quotidian Post. Abbiamo chiesto all’imprenditore come i clienti ... Leggi su quotidianpost

ZOPPOLA – Piacere, Zoppola, è questo il titolo della nuova iniziativa organizzata dalla Pro-Loco del Comune di Zoppola con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale che ha lo scopo di promuovere l'i ...

