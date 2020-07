Infortunio Romagnoli, pessime notizie per il Milan: l’esito degli esami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione 2019/2020. Infortunatosi durante il match contro il Sassuolo, il centrale rossonero si è sottoposto agli esami in mattinata e la risonanza ha confermato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Test anche per Conti. Meno grave il problema del terzino, vittima di un trauma al ginocchio sinistro, ma senza lesioni. E’ in dubbio per la prossima gara contro la sua ex Atalanta, ma dovrebbe recuperare per le ultime due, al contrario di Romagnoli. Squalificati Serie A, le decisioni dopo le prime due partite: assenze pesantissime per il Milan Milan, Pioli è il primo tassello per tornare grande: ecco perché è una scelta strategica ... Leggi su calcioweb.eu

