Infortunio Romagnoli, confermata la lesione al polpaccio destro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Infortunio Romagnoli, confermata la lesione al polpaccio destro: al momento ancora non sono stati resi noti i tempi di recupero (dal nostro inviato a Milano, Mario Labate) – Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Alessio Romagnoli, uscito anzitempo nella sfida con il Sassuolo, è stato sottoposto a risonanza. Il test ha confermato una «lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro». Al momento ancora non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma sicuramente il tecnico rossonero cercherà di gestire al meglio il difensore in vista dei prossimi impegni.

