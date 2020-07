Infortunio De Vrij: trauma distorsivo al ginocchio sinistro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Infortunio De Vrij: brutta tegola per Antonio Conte che è stato costretto a sostituire il difensore olandese. Dentro Ranocchia Brutta tegola per Antonio Conte e l’Inter. Al 22′ Stefan De Vrij si è accasciato al suolo dopo aver messo male la gamba sul terreno bagnato di San Siro. Il difensore olandese ha chiesto immediatamente il cambio e al suo posto è entrato Ranocchia. A fine primo tempo l’Inter ha reso note le condizioni del difensore olandese che ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Si tenterà di recuperarlo per l’inizio dell’Europa League ossia il 5 agosto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SOSFanta : ?? FLASH - Infortunio per de Vrij contro la #Fiorentina: la prima diagnosi ? - tinkerbxell : RT @lollo_interista: Anche il cielo piange per l'infortunio di De Vrij. #InterFiorentina - Nady14853126 : RT @lollo_interista: Anche il cielo piange per l'infortunio di De Vrij. #InterFiorentina - betta941 : RT @Kataklinsmann: L’infortunio di de Vrij permetterà a Conte di schierare Gagliardini al centro della difesa quando finalmente avremo tutt… - James28359 : RT @Kataklinsmann: L’infortunio di de Vrij permetterà a Conte di schierare Gagliardini al centro della difesa quando finalmente avremo tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Vrij FLASH – Inter, infortunio per de Vrij contro la Fiorentina: la prima diagnosi Calciomercato.com Infortunio De Vrij: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Brutta tegola per Antonio Conte e l’Inter. Al 22' Stefan De Vrij si è accasciato al suolo dopo aver messo male la gamba sul terreno bagnato di San Siro. Il difensore olandese ha chiesto immediatamente ...

Inter-Fiorentina, infortunio per Vrij: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

De Vrij è stato costretto a lasciare il campo al 23' del match contro la Fiorentina per un problema al ginocchio sinistro: dentro Ranocchia. La Juventus che continua a vincere, l'Atalanta che spera co ...

Brutta tegola per Antonio Conte e l’Inter. Al 22' Stefan De Vrij si è accasciato al suolo dopo aver messo male la gamba sul terreno bagnato di San Siro. Il difensore olandese ha chiesto immediatamente ...De Vrij è stato costretto a lasciare il campo al 23' del match contro la Fiorentina per un problema al ginocchio sinistro: dentro Ranocchia. La Juventus che continua a vincere, l'Atalanta che spera co ...