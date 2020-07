Inferno a Castel di Guido, le fiamme arrivano alle case (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inferno a Castel di Guido, nell'area ovest di Roma. Un maxi rogo da questo pomeriggio sta devastando circa 150 ettari di vegetazione e spaventando tutta la Capitale. Un disastro ambientale vero e proprio, a poca distanza dall'Aurelia, il GRA e il comune di Fiumicino. L'odore acre del rogo è arrivato fino al centro storico della Capitale. Dalle 14 sedici squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo per estinguere un enorme incendio di sterpaglie. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno rapidamente esteso il proprio raggio d'azione. Paura tra i residenti, tantissime le segnalazioni. Diverse case sono state evacuate in via Vincenzo Cuoco a scopo precauzionale. Da ormai diverse ore i vigili stanno lavorando duramente per evitare ... Leggi su iltempo

