Individuato “architetto biologico” del nostro organismo: una sua disfunzione può essere una chiave delle metastasi tumorali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come si formano i nostri tessuti? E le nostre ghiandole? Le varie cellule che compongono i tessuti epiteliali, tra cui i tubuli renali, le vie digerenti e respiratorie, ma anche le ghiandole mammarie, si organizzano formando delle strutture tubulari, una serie di dotti ramificati all’interno dei quali avvengono processi fondamentali come la formazione dell’urina, la digestione del cibo, la formazione del latte. Le cellule che rivestono questi “tubi viventi” sono organizzate sin dalla loro formazione in modo da generare una superficie “apicale” – quella rivolta verso l’interno del vaso – specializzata nel mantenere una stretta separazione tra il contenuto interno del dotto e il resto dell’organismo. “È necessario – spiega Scita – l’intervento di una serie di ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Individuato “architetto biologico” del nostro organismo: una sua disfunzione può essere una chiave delle metastasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Individuato “architetto Terrorismo, al-Baghdadi è morto, ma il jihadismo no. Tutt’altro Difesa e Sicurezza