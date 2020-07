India, uomo si suicida dandosi fuoco dopo la nascita di una figlia femmina (Di mercoledì 22 luglio 2020) La polizia Indiana sta indagando sul suicidio di un uomo che si sarebbe dato fuoco dopo la nascita di una figlia femmina. Un uomo si è suicidato dandosi fuoco dopo la nascita di una figlia femmina. La tragica notizia arriva da un villaggio nello stato federato di Tripura in India ed è stata riportata dal Daily Mirror. dopo essersi dato fuoco l’uomo, che si chiamava Pran Gobinda, è stato trasportato all’ospedale di Agartala dove è morto a causa delle ustioni. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe ... Leggi su bloglive

giovanni101255 : @DiegoA20_17_38 Come tutti quelli che seguono un partito,cioè una parte. In realtà oggi cosa si può fare?A)scendere… - uomo_pioggia : C'è un elefante nella stanza. E' piuttosto grosso e grigio e grasso. Gli elefanti, d'altronde, sono notoriamente gr… - femmebisexuelle : Consigli d'acquisto di Wish: - una tuta aderente di retina da uomo - dei cazzi finti molto lunghi e molto sottili -… - siviwow : RT @RepubblicaTv: Allagamenti in India, un uomo resiste cinque giorni sul tetto di una casa: il momento del salvataggio: L'esondazione del… - tigrotta60 : RT @RepubblicaTv: Allagamenti in India, un uomo resiste cinque giorni sul tetto di una casa: il momento del salvataggio: L'esondazione del… -