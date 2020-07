Incendio di sterpaglie a Roma: coinvolte auto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un vasto Incendio di sterpaglie a Castel di Guido a Roma, alimentato dal vento, ha coinvolto auto e lambisce abitazioni. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono al lavoro da circa due ore. In azione anche un elicottero dei pompieri. Complice il vento una nube di fumo e’ visibile in gran parte della zona ovest della Capitale. L’odore di sterpaglie bruciate e’ stato avvertito in varie zone di Roma.L'articolo Incendio di sterpaglie a Roma: coinvolte auto Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Terminato in serata l’intervento dei #vigilidelfuoco impegnati con un #Canadair e squadre a terra per spegnere un v… - emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - Gnups : RT @rtl1025: ?? Un vasto incendio di sterpaglie a #CasteldiGuido a #Roma, alimentato dal vento, ha coinvolto auto e lambisce abitazioni. Lo… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Un vasto incendio di sterpaglie a #CasteldiGuido a #Roma, alimentato dal vento, ha coinvolto auto e lambisce abitazioni. Lo… - rtl1025 : ?? Un vasto incendio di sterpaglie a #CasteldiGuido a #Roma, alimentato dal vento, ha coinvolto auto e lambisce abit… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sterpaglie Focene, incendio a ridosso della pineta: in fiamme sterpaglie ed erba secca IlFaroOnline.it Sterpaglie e baracche in fiamme: bruciano sedici ettari di territorio

Incendio a Falcognana. L'allerta ai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di martedì quando diverse squadre dei pompieri sono intervenute in via di Porta Medaglia per un incendio di sterpaglie. A pren ...

Incendio a Castel di Guido: il vento spinge le fiamme a ridosso delle abitazioni

Vasto incendio a Castel di Guido dove decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate dal primo pomeriggio di mercoledì per domare una vasta area interessata dalle fiamme, con le stesse a minacci ...

Incendio a Falcognana. L'allerta ai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di martedì quando diverse squadre dei pompieri sono intervenute in via di Porta Medaglia per un incendio di sterpaglie. A pren ...Vasto incendio a Castel di Guido dove decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate dal primo pomeriggio di mercoledì per domare una vasta area interessata dalle fiamme, con le stesse a minacci ...