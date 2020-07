Inaugurato a Lignano il nuovo pontile del Faro Rosso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Faro Rosso è una luce che illumina la bocca di porto tra il mare e la laguna, fin dal 1928, e da “luce” si è trasformato in un luogo iconico, simbolo di una Lignano che da sempre appartiene al mare. Il mare però, soprattutto negli ultimi anni, durante le stagioni più fredde lo colpisce con fortissime mareggiate mettendo spesso a rischio la sua stabilità strutturale. Ecco perché l’inaugurazione di un nuovo pontile maggiormente sicuro ha un’importanza particolare. La messa in sicurezza del sito sarà la conferma di quanto lignanesi, ospiti e turisti apprezzino quel luogo, per la particolare energia che trasmette. L’intervento di competenza della Regione, Direzione ... Leggi su udine20

