In Italia aggrappato al fondo di un Tir | giovane iraniano salvato da Esercito

AGI - Dopo un viaggio di oltre un mese, gli ultimi due giorni aggrappato al pianale di un Tir, ha rischiato morire investito in autostrada nell'Avellinese. È la drammatica vicenda di un diciottenne iraniano salvato dai militari dell'Esercito. Lo hanno trovato quasi svenuto, disidratato, affamato e provato dal tragitto sotto il camion che dalla Grecia è arrivato in Italia. Il ragazzo è stato soccorso una pattuglia impegnata nell'operazione Strade Sicure che da Napoli stava raggiungendo Nola. I militari si sono accorti del corpo riverso sull'asfalto senza segni di vita. Hanno rallentato e segnalato alle altre auto di passaggio nei pressi dello svincolo per Nola il pericolo. Il giovane, raggiunto adi militari, a malapena è riuscito a dire che ...

