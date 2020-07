In «Grey’s Anatomy 17» si parlerà del coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Affronteremo di sicuro la pandemia: non c’è verso che la serie medica più duratura non si occupi della storia sanitaria di una vita». A fugare ogni dubbio su un possibile coinvolgimento del coronavirus nelle trame di Grey’s Anatomy è la showrunner Krista Vernoff che, durante il panel della Television Academy, conferma l’intenzione di approfondire un capitolo della nostra storia che, specie negli Stati Uniti, è ancora critico e lontano dall’essere superato. Vernoff fa, inoltre, sapere che gli sceneggiatori stanno ultimando le trame dell’ultimo ciclo di episodi proprio in questi giorni, facendo tesoro dei racconti degli operatori sanitari che hanno affrontato di petto l’emergenza e che sono stati interpellati per restituire un’immagine quanto più vicina possibile alla realtà. https://twitter.com/GreysABC/status/1275473701761363968 Leggi su vanityfair

