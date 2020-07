In Fortnite atterrerà un'astronave: ecco tutti i dettagli scoperti dai dataminer (Di mercoledì 22 luglio 2020) A quanto pare un'astronave atterrerà all'interno di Fortnite e darà il via ad un nuovo punto di interesse sulla mappa. I dataminer del battle royale più famoso al mondo hanno raccolto informazioni su questo luogo. Secondo alcune immagini pubblicate dall'account Twitter FortTory, l'astronave apparirà appena al largo della costa dell'isola quando il livello dell'acqua diminuirà ancora.Sembra inoltre che la nuova posizione dell'astronave sarà accompagnata da una serie di sfide che i giocatori dovranno completare. FortTory ha trovato una serie di sfide che includono trovare la nave, raccogliere e installare un pezzo mancante, quindi iniziare la sua sequenza di lancio, anche se sembra che ci sia anche una sfida per fermare il lancio.La stagione ... Leggi su eurogamer

Fortnite atterrerà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fortnite atterrerà