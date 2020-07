In Come Sorelle Cahide è pronta a sposare Cemal per le sue figlie, come finirà? Anticipazioni 22 e 29 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continua con successo l'avventura di come Sorelle, la serie tv turca sbarcata nel prime time di Canale5 all'inizio di questo mese. Dopo il flop di Manifest 2, la rete sembra voler puntare tutto sulle repliche dei suoi show e tenere in piedi quest'unica novità che non sta deludendo i vertici grazie ai buoni ascolti, succederà lo stesso con i nuovi episodi, gli ultimi di luglio? Le cose per le protagoniste si stanno complicando e siamo sicuri che il pubblico vorrà capire cosa nasconde Cemal e qual è il suo vero obiettivo in questa storia. L'uomo si è avvicinato a Cilem, le è rimasto accanto in ospedale e ha annunciato vendetta contro Azra, rea di essersi impadronita di una vita che non le appartiene. Dall'altro lato, però, è riuscito a incontrare ... Leggi su optimagazine

