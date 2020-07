Imprese: da Intesa e Unicredit 60 mln a Intercos con garanzia Sace (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Finanziamento di 60 milioni di euro a Intercos da Unicredit e Intesa SanPaolo, con garanzia di Sace. E' un finanziamento in pool, con quota paritetica da 30 milioni di euro della durata di 18 mesi. "Questa operazione conferma la completa operatività di Intesa Sanpaolo e Unicredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità ed evidenzia il forte sostegno da parte del sistema bancario a Intercos", sottolineano le banche. Intercos, gruppo della cosmetica con sede in Brianza, rafforzerà così la propria struttura finanziaria supportando i fabbisogni di capitale circolante. Leggi su iltempo

