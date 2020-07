“Immigrato bacia neonata in bocca”, la vicenda di Biella e il rischio COVID (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il fatto agghiacciante sarebbe avvenuto a Cavaglià, nel biellese, ai danni di una coppia che si trovava in bar nel dopocena per consumare un caffè. I coniugi sedevano al tavolo e la madre teneva sua figlia, una bimba di 6 mesi, tra le braccia. Attorno ad un altro tavolo sedevano tre ragazzi. Uno di loro, racconta la coppia, si sarebbe avvicinato alla bambina con uno scatto fulmineo per poi baciare la neonata sulla bocca. La notizia ci viene segnalata da un articolo pubblicato su Libero Quotidiano oggi, 22 luglio 2020. Notando l’atteggiamento del ragazzo, la madre della bambina gli avrebbe chiesto spiegazioni, una reazione che è diventata più forte da parte del padre della bimba che, invece, avrebbe affrontato il ragazzo. Quest’ultimo avrebbe risposto ridendogli in faccia e da quel momento sarebbe ... Leggi su bufale

vendutoschifoso : RT @ArturoP66023286: Immigrato bacia in bocca bimba di 6 mesi e si nasconde in centro accoglienza, militari: “Non possiamo prelevarlo” http… - MaryamSenada : RT @Filomen30847137: Immigrato bacia in bocca bimba di 6 mesi e si nasconde in centro accoglienza, militari: “Non possiamo prelevarlo” http… - ArturoP66023286 : Immigrato bacia in bocca bimba di 6 mesi e si nasconde in centro accoglienza, militari: “Non possiamo prelevarlo” - giandomenic45 : RT @Filomen30847137: Immigrato bacia in bocca bimba di 6 mesi e si nasconde in centro accoglienza, militari: “Non possiamo prelevarlo” http… - Daniela19633 : RT @isabellaisola3: A Biella un clandestino ubriaco bacia in bocca una neonata di 6 mesi???? Questa feccia umana quando verrà buttata fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : “Immigrato bacia La polemica dei leghisti contro Bartolomeo Sorge Fai Informazione