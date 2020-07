Imagine di John Lennon citata a casaccio? Piccolo ‘bignami’ (utile anche per politici) per farla finita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Piccolo prontuario per smettere di citare a casaccio Imagine di John Lennon. La ‘specifica’ è fondamentale: su questo brano e sul suo autore si potrebbero scrivere pagine intere, riempite fino diventare macchie nere. Ma queste poche righe serviranno, si spera, a evitare di dire ‘sfondoni’. “È una canzone eccessivamente sfruttata, tirata per il taschino – ci spiega Franco Zanetti, direttore di Rockol e uno dei massimi esperti di Beatles e Lennon (Il libro (più) bianco dei Beatles. Le storie dietro le canzoni (Giunti, 2019) è un testo arrivato oramai alla settima edizione) – Al di là del contesto e della congruenza della citazione, fa malinconia il modo in cui Imagine, la canzone di ... Leggi su ilfattoquotidiano

pietroraffa : #Meloni:'Imagine di John Lennon è l'inno dell'omologazione mondialista. Io francamente sto da un'altra parte'. Non… - DantiNicola : Oggi facciamo parlare la musica, con la splendida 'Imagine' di John Lennon interpretata dal grande Bobo Rondelli ie… - annalterranova : Ma c'è un obbligo di apprezzare #Imagine di John Lennon o cosa? - andrea_pecchia : John Lennon se ne farà una ragione... #Imagine #Meloni #22luglio - Open_gol : Alla leader di FdI non piace 'Imagine' -