Il Venezuela in stallo (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’intervenzionismo statunitense in America Latina si era attenuato, con la progressiva riduzione della tensione alimentata dalla guerra fredda, dopo aver causato drammatici rovesciamenti civili e militari, generato instabilità o impiantato regimi dittatoriali, con sequele di assassinati, sparizioni, e repressione politica e sociale, in Guatemala nel 1954, Bolivia nel 1971, Cile e Uruguay nel 1973, Argentina … Il Venezuela in stallo InsideOver. Leggi su it.insideover

