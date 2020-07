Il Torino lancia la tecnologia Feel Safe allo stadio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tornare a vedere le partite in sicurezza. Mentre il mondo del calcio ipotizza di riaprire gli stadi al pubblico, il Torino si fa pioniere di una nuova tecnologia finalizzata a rendere più efficaci e veloci i controlli imposti dal Coronavirus. In occasione della partita Torino-Verona, in calendario per questa sera – mercoledì 22 luglio alle … L'articolo Il Torino lancia la tecnologia Feel Safe allo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Torino lancia la tecnologia Feel Safe allo stadio: Tornare a vedere le partite in sicurezza… - CalcioFinanza : #Coronavirus, il #Torino lancia la tecnologia Feel Safe allo stadio - rep_torino : Piemonte, la Regione lancia il 'piano Coraggio' per tutelare i piccoli eventi dell'autunno [aggiornamento delle 14:… - savina_b : RT @rep_torino: L'Arpa lancia l'allarme per forti temporali oggi pomeriggio su Cuneese e Torinese [aggiornamento delle 07:45] - rep_torino : L'Arpa lancia l'allarme per forti temporali oggi pomeriggio su Cuneese e Torinese [aggiornamento delle 07:45] -

Ultime Notizie dalla rete : Torino lancia Il Torino lancia la tecnologia Feel Safe allo stadio Calcio e Finanza Piemonte, la Regione lancia il "piano Coraggio" per tutelare i piccoli eventi dell'autunno

La Regione Piemonte "a breve emetterà un bando che abbiamo chiamato 'Bando coraggio' per sostenere i piccoli eventi autunnali turistici e culturali". Lo ha annunciato il presidente Alberto Cirio ...

Il Torino lancia la tecnologia Feel Safe allo stadio

Tornare a vedere le partite in sicurezza. Mentre il mondo del calcio ipotizza di riaprire gli stadi al pubblico, il Torino si fa pioniere di una nuova tecnologia finalizzata a rendere più efficaci e v ...

La Regione Piemonte "a breve emetterà un bando che abbiamo chiamato 'Bando coraggio' per sostenere i piccoli eventi autunnali turistici e culturali". Lo ha annunciato il presidente Alberto Cirio ...Tornare a vedere le partite in sicurezza. Mentre il mondo del calcio ipotizza di riaprire gli stadi al pubblico, il Torino si fa pioniere di una nuova tecnologia finalizzata a rendere più efficaci e v ...