Il teatro Arbostella all’Arena del Mare per onorare Gino Esposito (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un anno duro, quello del 2020 per il teatro Arbostella. Prima la pandemia a marzo che ha smorzato il cartellone della XIV rassegna di teatro comico, poi, un mese dopo, a fine aprile l’improvvisa perdita del patron, direttore artistico e storico regista Gino Esposito. Un doppio colpo in grado di mettere ko anche il migliore dei pugili. E invece, il teatro Arbostella, ha voglia di rialzarsi, di ripartire, nel segno proprio del suo fondatore che ha dedicato la sua vita al teatro a far sorridere le persone. Obiettivo dell’organizzazione della struttura di Viale Verdi è quello di onorare al meglio il lavoro fatto negli anni dal grande Gino, cercando di portare ... Leggi su anteprima24

Il Teatro Arbostella celebrerà il suo fondatore. Una serata d'onore per ricordare il compianto regista salernitano Gino Esposito è in programma – come scrive il quotidiano "Il Mattino" – all'Arena del ...

